Dons par to, vai vēlme pēc vienpatības radusies, augot piecu bērnu ģimenē

Sarunas laikā intervētāja piemin arī to, ka viņš nāk no piecu bērnu ģimenes. Vaicāts, vai tas ir iemesls vēlmei pēc vienatnes, Dons teic: "Esmu saticis cilvēkus, kas ir uzauguši vieni un kuriem nepārtraukti vajadzīga kompānija, un esmu arī saticis cilvēkus no daudzbērnu ģimenēm, kuriem nepārtraukti vajadzīga kompānija. Domāju, tas atkarīgs no cilvēka – kā viņš izveidojies, kā uzaudzis, ar kādām domām, izjūtām, kādiem cilvēkiem sev apkārt. Mums katram ir savi individuālie pirkstu nospiedumi, ausu forma, acu zīlītes – mēs katrs esam unikāls.