VIDEO ⟩ "Tagad es saprotu to dziesmu..." Bezvēsts pazudušā Jāņa atraitne stāsta, kā atrada viņas mirušo vīru

Sieva beidzot varēja atšifrēt Jāņa izvēlētā skaņdarba nozīmi: "Tagad, protams, es saprotu to dziesmu, ko viņš bija nodevis – "Dzērves". Tur bija runa par bojāgājušajiem. Vairāk gan bija runa par Otro pasaules karu, bet dziesmas vārdi bija: "Kritušie karavīri, kuri nav nonākuši mājās, viņu dvēseles pārvēršas par dzērvēm un vai es varu jums pievienoties?" Jo es vairāk klausos to dziesmu, jo es saprotu, kāpēc viņš to vietu izvēlējās apzināti."