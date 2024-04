Avots: Atlikušo vietu ASV olimpiskajā basketbola izlasē ieņems Kavai Lenards

Jau vēstīts, ka ASV izlasē tiks iekļautas tādas NBA zvaigznes kā Lebrons Džeimss no Losandželosas "Lakers", Stefens Karijs no Goldensteitas "Warriors", Kevins Durents no Fīniksas "Suns" un Džoels Embīds no Filadelfijas "76ers".

Tāpat ASV izlases rindās spēlēs Devins Bukers no "Suns", divi Kristapa Porziņģa komandas biedri Bostonas "Celtics" vienībā Drū Holidejs un Džeisons Teitams, kā arī Entonijs Deiviss no "Lakers", Bams Adebajo no Maiami "Heat", Tairīss Halibērtons no Indiānas "Pacers" un Entonijs Edvardss no Minesotas "Timberwolves".