Igaunija pasludina Maskavas patriarhātu par Krievijas agresiju atbalstošu institūciju

"Taču mūsdienu pasaulē valstij ir arī jāaizsargā iedzīvotāji no teroristiskas un citas naidīgas propagandas un aicinājumiem uz vardarbību. Aizsardzība no šādas propagandas skar arī Igaunijā dzīvojošos pareizticīgos, neatkarīgi no valodas, tautības vai kanoniskās piederības," norāda Rīgikogu un pauž sašutumu par Maskavas patriarhāta un pašreizējā Krievijas režīma īstenoto reliģijas un pareizticīgo tradīciju ļaunprātīgu izmantošanu un sagrozīšanu.