Trešdienas horoskops: 24. aprīlis

DVĪŅI Koncentrējiet uzmanību braucot, atturieties no strīdiem ar mīļoto cilvēku, un neriskējiet darbā, šodien liktenis nav jums labvēlīgs. Būs idejas kā uzlabot materiālo stāvokli, bet nespēsiet tās viens pats realizēt.

LAUVA Šobrīd var aktualizēties sadzīviskas problēmas. Nav izslēgts, kāds no Lauvas zīmes pārstāvjiem domās par nepieciešamību mainīt dzīves vietu. Taču, tu vari būt drošs, tev pietiks spēka pārvarēt negācijas!

MEŽĀZIS Mēģini atturēties no kritiskas attieksmes pret līdzgaitniekiem, izvairīties no konfliktsituācijām. Šobrīd labāk sekmēsies darbs vienatnē. Mājas dzīvē no tevis tiks prasītas lielākas pielāgošanās spējas.