Vācijā atrod Otrā pasaules kara bumbu. Evakuē vairāk nekā divus tūkstošus cilvēku

Tādēļ darbinieki nolēma evakuēt aptuveni 4 500 cilvēku pusotra kilometra rādiusā, lai to varētu droši neitralizēt.

Eksplozija notika īsi pirms plkst. 5 no rīta pēc vietājā laika un tā bija dzirdama vairāku kilometru attālumā. Mediji ziņo, ka sprādziena operācija tika veikta ļoti uzmanīgi, taču netālu esošās mājas trieciena dēļ tomēr tika bojātas un dažām arī ir izbiruši logi.

Spridzeklis pagaidām nav identificēts, taču, kā liecina vēsturiskie fakti, šajā apgabalā atrastās Otrās pasaules kara bumbas nav retums, jo tieši šajā apgabalā gan Lielbritānija, gan arī ASV militārie spēki nometa simtiem bumbu, no kurām daudzas nemaz neuzsprāga.

Tāpat arī līdzīga bumba tika atklāta 2017. gada jūnijā netālu no Vācijas cietuma. Tur tika evakuēti vairāk nekā 100 ieslodzītie un 1500 iedzīvotāji no mājām, kas atradās netālu no cietuma.