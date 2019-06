"Pašu audzēti kartupeļi no Grieķijas un sapuvušas zemenes!" PVD veic reidus Rīgas Centrāltirgū

Nezināmas izcelsmes ogas, augļi un dārzeņi ir vieni no būtiskākajiem trūkumiem, ko pārbaudēs tirgos konstatē Pārtikas un veterinārais dienests (PVD). Gadījumos, kad tirgotāji nevar uzrādīt tirgošanās atļaujas un citus dokumentus, kā arī apzināti izvairās no PVD inspektoriem, produktus no pārdošanas izņem un izbaro zoodārza zvēriem, vēsta LTV Ziņu dienests.