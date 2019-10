Apstiprināta otra listērijas paveida izplatīšanās Igaunijā

"Tā paveida listērija noteikti ir sastopama Igaunijā vairāk nekā vienā ražotnē vai vienā produktā. Uzskatu, ka tagad šī ražotne ir tīra, bet tas nenozīmē, ka listērija no Igaunijas pazudīs. Tas paveids - 87 - nav tāds, kas nav atrasts nekur citur. Spānijā, Vācijā arī ir informācija par šī paveida uzliesmojumu. Ir iespējams, ka tas tikai ir bieži vidē sastopams un atrodas vairākos pārtikas produktos, nevis konkrēti vienā vietā," ETV skaidrojusi Tartu Universitātes medicīniskās bioloģijas profesore Irja Lutsare.

Lai gan jaunā listērijas paveida atklāšana apstiprina, ka listerizoes uzliesmojums Igaunijā nav saistīts tikai un vienīgi ar "M.V.Wool" ražotni, nevar ignorēt to, ka zivju pārstrādes uzņēmumā atklātā baktērija joprojām apdraud cilvēkus, uzsvēra ETV.

Skandāls sakās, kad pavasarī Dānijas veterinārais dienests vainoja "M.V.Wool" produktus kā cēloni listeriozes uzliesmojumam, kas sācies pirms trim gadiem. Septembra beigās Igaunijas mediji vēstīja, ka pērn ar listeriozi valstī saslimuši 28 cilvēki, no kuriem septiņi miruši. Sešos no saslimušajiem un divos no mirušajiem atklāts ST1247 listeriozes paveids.