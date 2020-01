"Kad pēc spēles zvanīju mammai, viņa raudāja." Merzļikins atskatās uz pirmo uzvaru NHL

"Kad pēc spēles zvanīju mammai, viņa raudāja. Beidzot biju izcīnījis to pirmo uzvaru un spēles ripu ar UPS piegādi varēju sūtīt uz Latviju. Viņa to ir gaidījusi ļoti ilgi, tāpēc, jo drīzāk ripa nonāks Latvijā, jo laimīgāka viņa būs, " NHL mājas lapā citēts Merzļikins, kurš mātei bija apsolījis uzdāvināt spēles ripu no savas pirmās uzvaras.