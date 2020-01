Braienta helikopterā nav bijusi melnā kaste

Nacionālā transporta drošības pārvaldi (NTSB) pārstāve Dženifera Homendija atklājusi, ka avarējušā helikoptera detaļas bijis iespējams atrast 600 pēdu (182 metri) rādiusā, bet to vidū nav bijusi melnā kaste.

"Negadījuma vieta bija šaušalīga. Trieciena vieta ir uz viena no kalniem. Daļa no helikoptera "astes" atradās pie cita kalna, kas atrodas pa kreisi. Fizelāža ir šī kalna otrā pusē. Savukārt, galvenais rotors atradās 100 jardu (91,44 metri) attālumā no fizelāžas. Atlūzas bija iespējams atrast 500 līdz pat 600 pēdu (152.4 - 182 metri) rādiusā," izteikusies NTSB pārstāve.