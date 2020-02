Foto ⟩ "No ubaga zēna par princi." Skolēni Ēnu dienas ietvaros iepazīst darbu dzīvnieku aprūpē

To apliecina arī nule notikusī un jauniešu vidū tik populārā Ēnu diena, kurā 26 bērni un jaunieši bija izvēlējušies ēnot "PetCity" veterinārārsta (14) un mīļdzīvnieku friziera (12) profesijas.

Viena no ēnām, Beatrise (15 gadi) pastāstīja, ka viņa, jau kopš sevi atceras, vienmēr ir gribējusi kļūt par veterinārārsti, jo viņai ļoti patīk dzīvnieki. Arī pašlaik viņai mājās ir četri kaķi. Un pēc Ēnu dienā piedzīvotā meitene ir pārliecināta – nākotnē viņa noteikti būs veterinārārste.

Šeit citāts no Beatrises pieteikuma Ēnu dienai: "Vēlētos ēnot tieši veterinārārstu, jo jau no bērnības esmu vēlējusies savu nākotni saistīt ar šo profesiju. Man ļoti patīk dzīvnieki, un es ar tiem darbojos arī brīvajā laikā - ar suņiem hendlingā, ar zirgiem jāšanā, laukos darbojos ar četriem kaķiem. Sevi veterinārārsta lomā esmu mēģinājusi, kad griezu kaķim nagu, taču tas, manuprāt, nav nekas īpašs, jo gandrīz katrs to māk. Jau tagad es esmu izdomājusi, ka iešu studēt uz LLU. Esmu pat izpētījusi, kādus eksāmenus man vajadzēs nokārtot. Vienmēr arī aizejot pie veterinārārsta, man patīk skatīties, kā viņš strādā, ko tausta, ko klausās vai ko saka, un es vienmēr cenšos atcerēties kaut ko noderīgu. Vienmēr arī pa TV skatos visas veterinārijas programmas, pētu, kā tiek veiktas operācijas."