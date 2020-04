Kā ar bērnu runāt par Covid-19? Vācu ārstu padomi

Bērni ir ļoti apķērīgi un vērīgi - no viņiem nevar noslēpt to, ka pašlaik norisinās pēdējā laikā nebijusi, jauna un satraucoša situācija. Visticamāk, ka jautājumus par slimību pirmais uzdos pats bērns - vācu psihologi šajā gadījumā iesaka bērnu nepārtraukt, bet gan uzklausīt, cik daudz viņš zina par vīrusu un nepieciešamajiem drošības pasākumiem. Tā uzreiz taps skaidrs, kas ir tas, ko bērns, iespējams, nesaprot vai ir pārpratis un kādas bailes vai uztraukumus viņam vajag palīdzēt pārvarēt.

Kāpēc par to ir svarīgi runāt?

Labākais veids, kā nepieļaut panikas iestāšanos, ir meirīgi paskaidrot gan to, kāpēc vīruss ir bīstams, gan to, kā varam sevi no tā pasargāt.