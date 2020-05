Divas trešdaļas ACB basketbolistu negrib atsākt sezonu

ABP veica anonīmu aptauju, kurā spēlētājiem tika vaicāts, vai viņi vēlas aizvadīt šīs sezonas atlikušās spēles. 107 spēlētāji atklājuši, ka nemaz nevēlas noslēgt šo sezonu, bet par spēļu turpināšanu iestājās vien 50 sportisti. Aptaujā piedalījās to 12 komandu spēlētāji, kuru vienības kvalificējušās plānotajam 12 klubu turnīram.

Madrides "Real" sezonu no 16 basketbolistiem vēlas turpināt vien divi. Valensijas klubā spēles alkst atsākt 11 no 14 cilvēkiem, savukārt Andoras "Morabanc" vienībā 11 no 12 spēlētājiem pauduši gatavību atgriezties laukumā. Līdzīgs balsojums bija arī Saragosas "Basket" klubā, visiem desmit basketbolistiem atbildot ar "jā" sezonas turpināšanai.