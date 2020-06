"Cietumā jutos kā mājās." Maiks Taisons stāsta par laiku ieslodzījumā

Taisonam problēmas ar likumu ir bijušas jau no pusaudžu gadiem. Pirmo reizi Dzelzs Maiks aiz restēm nonāca vien 12 gadu vecumā, pēc vairāku secīgu pārkāpumu izdarīšanas. Kā izteicās pats bokseris, tā ir bijusi vienīgā reize, kad viņam ieslodzījumā ir bijis bail.

Tā, protams, nav vienīgā reize, kad Taisons nonāca aiz restēm. Kā jau minēts, pusaudža gados Dzelzs Maiks ar likumu nebija draugos. Tiesa, pati nopietnākā apsūdzība sekoja aizvadītā gadsimta deviņdesmitajos gados, kad Taisons jau bija visā pasaulē pazīstama zvaigzne. 1992. gadā slavenais bokseris tika notiesāts par izvarošanu un tiesa viņam piesprieda sešu gadu cietumsodu. Taisons no minētā termiņa cietumā pavadīja trīs gadus. Tiesa, pirms liktenīgās tiesas sēdes bokseris bija gatavs izmantot pat šamaņu un burvestību palīdzību, lai izbēgtu no barga soda.

Tomēr Taisonam no soda neizdevās izvairīties, lai gan viņš pats vairākkārt ir izteicies, ka līdz kapa malai neatzīs savu vainu: "Esmu izdarījis daudzas lietas, par kurām varēju nonākt un man vajadzēja nonākt cietumā. Meitenes izvarošana nav viena no tām. Es neatzīstu, ka biju vainīgs, un to nekad arī nedarīšu."