"Porziņģis kopš atgriešanās no pauzes ir monstrs." NBA apskatnieks velta ļoti augstas uzslavas "Mavericks" duetam

Lai gan latviešu basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" Orlando "burbuli" ir sākusi ne pārāk veiksmīgi. Tomēr "First Take" apskatnieka Maksa Kelermana acīs Porziņģa un Dončiča duets tik un tā ir viens no labākajiem visā Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA).