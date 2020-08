Turcijas viesnīcā piekautā modele nāk klajā ar jaunām uzbrukuma detaļām

"Viss stāsts par to, kas notika Momo pludmales klubā: 31. jūlijā es, mans draugs un mūsu draugu grupa aizgājām no pludmales kluba (22:30). Es redzēju, ka draugs no mūsu bariņa sarunājas ar Momo pludmales apsargiem, pēc tam viņam tika iesists pa seju. Mans puisis centās izjaukt kautiņu starp mūsu draugu un apsargu.