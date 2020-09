Kopš Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) konstatēja parkāpumus prāvesta Andreja Mediņa vadītajā "Kalna svētību kopienā", šis ir bijis ļoti apspriests temats. Viedokļu par to netrūkst un neatbildēti palikuši daudzi jautājumi. Svarīgākais - jautājums par rehabilitācijas iespējām bērniem un jauniešiem ar atkarībām un uzvedības traucējumiem.

Tās laikā tika konstatēts, ka nepilngadīgie, kas uzturas Bruknas muižā, tiek nodarbināti lauku darbos nesamērīgi ilgi - darba diena ilgst 10-12 stundas, bet gadījumā, ja nepilngadīgais nav izpildījis noteikto dienas normu, darbs turpinās arī nakts stundās. Pārkāpumu gadījumā viens no soda veidiem ir pārtikas devu ierobežošana - bērni spiesti pārtikt no maizes un ūdens.

"To, ka ir notikuši šie pārkāpumi – gan fiziskā, gan emocionālā vardarbība, gan bērnu badināšana, gan pārlieku lielā nostrādināšana, mums apstiprināja vairāki bērni – vismaz četri pieci bērni, un viņiem šīs liecības bija vienādas," sacīja Bērnu tiesību aizsardzības departamenta vadītāja Evija Rācene.

Viņa atklāj, ka fiziskā vardarbība esot bijusi tikai un vienīgi no Andreja Mediņa puses. Viņš esot sitis pa galvu, raustījis aiz krekliem, sitis pa saules pinumu, kā arī rupji lamājies.

Tāpat vairāki bērni stāstījuši, ka citu publiska kaunināšana notikusi arī dievkalpojuma laikā. Bērniem, strādājot uz lauka, neesot bijis ļauts doties pēc ēdamā vai ūdens ārpus ēdienreizēm. No rīta dzēruši stipru kafiju, lai varētu pamosties un būtu spēks.

Pēc viņa paustā, atbildīgās iestādes nevēloties pieņemt muižas būvi ekspluatācijā, jo to no fermas atjaunoja kopienas locekļi, nevis kāds būvuzņēmums. "Nošaujiet mani, bet es lepojos, ka viņi to uzbūvēja," komentēja prāvests.