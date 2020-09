Jaunākā informācija par Covid-19 izplatību Latvijā

Līdz ar to Rīgā pašlaik reģistrēti 58 ar Covid-19 saslimušie, Aglonas novadā - 13, bet Jūrmalā - 12 inficētie.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem divi ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet viens ir bērns vecumā līdz deviņiem gadiem.