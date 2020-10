Tiešraides saruna ⟩ Kā šobrīd klājas radio? Toms Grēviņš dalās aktualitātēs un pieredzē par šo nozari

No 20. līdz 25. oktobrim mediju nometnē "Young Media Sharks" unikālas zināšanas no mediju jomas profesionāļiem attālināti gūs 40 jaunie mediju talanti no visas Latvijas, kuri tika izvēlēti konkursa kārtībā pēc iesniegtajiem radošajiem uzdevumiem. Jaunieši šajā nedēļā ne tikai attālināti mācīsies no jomas līderiem, bet arī paši radīs saturu un piedalīsies attālinātās kopīgās fiziskās aktivitātēs.