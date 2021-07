Vakar mazliet sarucis stacionēto koronavīrusu pacientu skaits

Latvijas slimnīcās aizvadītajā diennaktī ievietoti trīs Covid-19 pacienti un deviņi no tām izrakstīti, bet kopējais Covid-19 pacientu skaits slimnīcās ir sarucis no 63 līdz 57, liecina Nacionālā veselības dienesta sniegtā aktuālā informācija.

Kopumā līdz šim no stacionāriem izrakstīti 14 318 Covid-19 pacienti.

Aizvadītājā diennaktī viens ar vīrusu saistītais mirušais bijis vecumā no 20 līdz 29 gadiem, viens vecumā no 60 līdz 69 gadiem un divi vecumā no 70 līdz 79 gadiem.