Covid-19 pacientu skaits Latvijas slimnīcās turpina pieaugt

Pagājušās diennakts laikā no ārstniecības iestādēm izrakstīti 26 Covid-19 pacienti.

Saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs ir pieaudzis no 272,1 gadījumiem vakar līdz 284,1 uz 100 000 iedzīvotāju šodien. Pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaits sasniedzis 5379.

No visiem atklātajiem gadījumiem 584 nebija vakcinējušies vai vakcinācijas kursu nebija pabeiguši, savukārt 113 inficētie bija vakcinēti.

Trīs no aizvadītajā diennaktī mirušajiem bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, vēl viens cilvēks - 80-89 gadu vecumā, bet vēl divi - 90-99 gadu vecumā.