Šovasar Siguldā uzstāsies britu dziesminieks Džeimss Arturs

"L Tips Agency" pārstāve Līva Toniņa norādīja, ka ar dziesmu sacerēšanu Arturs ir nodarbojies no pusaudža gadiem, bet atpazīstamību viņš ieguva, uzvarot britu "X Factor" devītajā sezonā.

2016. gada nogalē iznāca Artura albums "Back From The Edge", kas kļuva par pirktāko Lielbritānijā un ieguva Platīna statusu virknē citu valstu. 2019. gadā klajā nāca albums "You".