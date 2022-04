Latkovskis: Dubultpilsonības piešķiršana ukraiņu bēgļiem Latvijā nozīmētu, ka esam pārliecināti par Ukrainas zaudējumu karā

"Tas ir populistisks priekšlikums no partijas, un es nebrīnītos, ja paši ukraiņi to uztvertu aizvainojoši. Man radies priekšstats, ka ukraiņi ir savas zemes un tautas patrioti. Tie, kas atrodas šeit, pārsvarā ir sievietes ar bērniem, kuras gaida brīdi, kad varēs atgriezties," sacīja Latkovskis.

Viņaprāt, no kara bēgošie ukraiņu bēgļi krasi atšķiras no tiem, ko Latvija iepriekš ir uzņēmusi - tā saucamajiem "ekonomiskajiem bēgļiem", taču, ja kāds no viņiem izdomās palikt, tad ir pieejama procedūra, kādā veidā var kļūt par Latvijas pilsoni.