Porziņģis rezultatīvākais komandā, bet ar to jau atkal nepietiek uzvarai

Porziņģis, kurš jau pirmajās divās ceturtdaļās bija sakrājis 25 punktus, kopā laukumā pavadīja 36 minūtes un 39 sekundes, kuru laikā grozā meta sešus no astoņiem divu punktu metieniem, trīs no septiņiem tālmetieniem un 11 no 12 soda metieniem. Viņš statistikā atzīmējās arī ar piecām atlēkušajām bumbām, trīs rezultatīvām piespēlēm, vienu pārtvertu piespēli, diviem bloķētiem metieniem, vienu kļūdu, trīs piezīmēm un +/- rādītāju -17.