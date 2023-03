No jaunajiem ārstiem 11,8% pieņēmuši lēmumu par došanos strādāt uz ārzemēm

Lielākā daļa jeb 91% ārstu rezidentu Latvijā strādā vairāk nekā 168 stundas mēnesī, proti, papildus normālajam darba laikam. 54% rezidentu strādā vairāk nekā 200 stundas mēnesī. Savukārt no sertificētiem ārstiem 81% strādā vairāk nekā 168 stundas mēnesī, bet 52% - vairāk nekā 200 stundas mēnesī.

LJĀA norāda, ka saskaņā ar ikgadējām aptaujām 8% līdz 10% medicīnas studentu jau studiju laikā plāno došanos uz ārzemēm. Vēlāko posmu dati gan liecina, ka tikai 4% no visiem medicīnas absolventiem realitātē tiešām aizbrauc. LJĀA aptaujas dati liecina, ka 23,7% no sertificētajiem jaunajiem ārstiem domājuši par došanos strādāt uz ārzemēm, savukārt 11,8% no jaunajiem ārstiem jau pieņēmuši šo lēmumu.