Pērn Rinkēvičs ticis pie diviem jauniem dzīvokļiem

No uzkrājuma summas 326 135 eiro Rinkēvičam bija kontā "Swedbank", bet 366 eiro - "Revolut". Vēl 3560 eiro veidoja uzkrājums dzīvības apdrošināšanas kompānijā "Swedbank Life Insurance SE" Latvijas filiālē, bet 12 409 eiro bija "Swedbank atklātajā pensiju fondā".

Ministrs algā no Valsts kancelejas pērn saņēmis 88 570 eiro. Procentos no "Swedbank" Rinkēvičs saņēmis 91 eiro, savukārt mantojumā - 1735 eiro. Tāpat ārlietu ministrs saņēmis pabalstu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 698 eiro. Rinkēvičs deklarējis arī apdrošināšanas atlīdzību 119 eiro apmērā.