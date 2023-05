Nedēļas nogalē, braucot ārpus Rīgas, aicina rēķināties ar ceļu remontu sekām

Valsts ceļu tīklā būvdarbu notiek jau 47 posmos. Izbraucot no Rīgas, jārēķinās ar īpaši palēninātu satiksmi Baltezerā, kur turpinās tilta remontdarbi.

Tomēr visvairāk remontdarbu ir uz reģionālajiem autoceļiem. Piemēram, uz autoceļa Pļaviņas-Madona-Gulbene (P37) no Madonas līdz Dzelzavai jārēķinās ar sešiem pagaidu luksoforiem un ceļā jāplāno vismaz stunda. Uz Ērgļu ceļa (P4) no Rīgas apvedceļa (A4) līdz pagriezienam uz Tīnūžiem būvdarbu posmu var izbraukt 40 minūtēs, pusstunda ceļā jāplāno Lielvārdē (A6) un uz autoceļa Sloka-Talsi (P128) Bigauņciemā un Lapmežciemā, kā arī no Sūnu ezera līdz Talsiem.