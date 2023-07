LIZDA: skolotāju streika prasības joprojām nav izpildītas

Viņas ieskatā galvenais jautājums, par kuru iesaistītās puses nevarot vienoties, ir par to, kas ir pedagogu darba devējs, atkārtoti uzsverot pašvaldību nozīmi mērķdotācijas sadalē. Čakša norādīja uz darba devēju "dažādo interpretāciju" par atalgojuma lielumu pedagogiem, lai arī "rāmis" jeb mērķdotācija visām pašvaldībām tiek piešķirta vienādi.

Pedagogu arodbiedrība piektdien, 7.jūlijā, sasauks valdes ārkārtas sēdi, lai lemtu par turpmāko rīcību. LIZDA ir apņēmusies prasīt darba kvalitāti no nozares atbildīgās ministrijas "līdzīgi, kā tas tiek prasīts no darba kvalitātes no nozares darbiniekiem".