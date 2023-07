Vairāk nekā 20 Rīgas ielās aizliedz uzņemt un izlaist iekšzemes neregulāro pārvadājumu pasažierus

Tāpat aizliegums būs spēkā Nēģu, Prāgas, Pūpolu un Radio ielā, Puškina ielas posmā no Maskavas ielas līdz Dzirnavu ielai, Raiņa bulvārī no Krišjāņa Barona ielas līdz 13. janvāra ielai un no Krišjāņa Barona ielas līdz Marijas ielai, Riepnieku ielā, Satekles ielas posmā no Merķeļa ielas līdz Dzirnavu ielai, Spīķeru un Timoteja ielā, Turgeņeva ielas posmā no Maskavas ielas līdz Dzirnavu ielai, 13. janvāra ielā no Raiņa bulvāra līdz 11. novembra krastmalai un no Raiņa bulvāra līdz Maskavas ielai.