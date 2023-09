"Domāju, ka varēsim spāņus noskriet." Šmits par svarīgo maču pret Spāniju

Viņš gan norāda, ka šis mačs, neskatoties uz to, ka liela daļa dzīves pavadīta Spānijā, nebūšot īpašāks par citiem.

Ņemot vērā, ka Spānijā nospēlēti ilgi gadi, protams, uzbrucējs apguva arī spāņu valodu. Bieži vien basketbolisti laukumā pretiniekus uzrunā viņu valodā (ja to prot), tādējādi mēģinot oponentus izsist no ritma. Šmits atzīst, ka esot gatavs darīt arī to.