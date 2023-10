Ķīnā divu sportistu apskāviens izraisījis skandālu

Skrējiens notika 1. oktobrī, kas ir Ķīnas nacionālā diena. Līdz ar to šajā dienā valsts vadība vēl skrupulozāk pievērš uzmanību saturam, kas parādās interneta vidē.

1989. gada Tiaņaņmeņa protesti, kas pazīstams arī kā Tiaņaņmeņa slaktiņš, bija demonstrācijas, kuras notika Pekinā no 1989. gada 15. aprīļa līdz 4. jūnijam, liecina Vikipēdija.

Bojāgājušo skaits un asinsizliešanas apjoms Tiaņaņmeņa laukumā precīzi nav zināms. Ķīnas varas iestādes neļāva noteikt upuru skaitu, padarot aplēses no aculiecinieku liecībām, slimnīcu protokoliem un upuru radinieku organizētajiem centieniem. Šo apstākļu dēļ pastāv lielas atšķirības starp dažādām aplēsēm. Bojāgājušo skaits svārstās no oficiālā skaita - no dažiem simtiem līdz vairākiem tūkstošiem.