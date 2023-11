Mežciemā daudzstāvu dzīvojamās ēkas kāpņu telpā atrod vīrieša līķi

Līķis atrasts Sergeja Eizenšteina ielas 77. namā – kāpņu telpā starp sesto un septīto stāvu. Jaunais vīrietis bija atspiedies pret vienu no sienām. Aculieciniekiem šķitis, ka viņš vienkārši ir apsēdies. To, ka cilvēks ir bez dzīvības pazīmēm, pamanīja tieši kāds no septītā stāva, dodoties uz liftu.