"Cietušie pauž lielu neizpratni." Pabeigta izmeklēšana par uzņēmēja slepkavību medībās

No viņas teiktā izriet, ka arī nošautā uzņēmēja ģimenei par medībās notikušo vairākas dienas neviens nebija pateicis: "Cietušie pauž lielu neizpratni par to, kā viņi vispār noskaidroja, kādi ir bijuši šie nāves cēloņi. Jo tikai saņemot izziņu no morga pirms bērēm, neko nenojaušot, ģimene noskaidroja un izlasīja šajā miršanas izziņā, ka nāve ir iestājusies no šautas brūces."