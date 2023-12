VIDEO ⟩ Policija aiztur divus iereibušus vīriešus, kuri ar auto iebrauc Vecdaugavā

Ekrānuzņēmums no video.

"Volvo" braucot lielā ātrumā, pamanīja viena no Rīgas pašvaldības policijas ekipāžām Vecāķos. Tā kā ātrums bija liels, uz brīdi spēkrats pazuda no policistu redzesloka, taču vienā no ceļa līkumiem automašīna aizbrauca taisni, tieši Vecdaugavā, vēsta raidījums "Degpunktā".