Lielākie meļi pēc Zodiaka zīmes

Vēži vēlas citiem šķist nozīmīgākas figūras, nekā viņi patiesībā ir. Tāpēc viņi izmanto visus līdzekļus, tiecoties pēc citu mīlestības un cieņas. Vēži reti kad kādam pa īstam uzticas, viņi vienmēr sagaida kādu viltību no citiem. Tajā pašā laikā viņi tik ļoti mīl savu ģimeni un draugus, ka ļoti baidās viņus aizvainot vai sabojāt garastāvokli ar kādu neērtu patiesību, tāpēc viņi sāk melot. Turklāt Vēži baidās no problēmām. Viņi mēdz melot, lai neizietu no savas komforta zonas.