Blūms ar 41 punktu labo sezonas rezultativitātes rekordu Latvijas-Igaunijas līgā

41 punkts mačā ir arī atkārtots līgas rezultativitātes rekords - iepriekšējā sezonā to iespēja "Keila" basketbolists Matejs Raduničs, bet vēl sezonu iepriekš tikpat punktu vienā mačā guva "VEF Rīga" spēlētājs Džeilens Railijs. Tāpat 18 gadus vecais Blūms, kurš gandrīz pusi no punktiem jeb 20 guva pirmajā ceturtdaļā un šajā cīņā realizēja sešus no 12 tālmetieniem, visā spēlē iekrāja 47 efektivitātes koeficienta punktus, atkārtojot "Ventspils" basketbolista Linarda Jaunzema oktobrī iespēto.