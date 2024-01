VIDEO ⟩ Rīgas attīstībai plānots piesaistīt finansējumu no uzņēmuma, kas draudzīgās attiecībās ar agresorvalstīm

Ekrānuzņēmums no "De Facto" sižeta.

Pēdējos mēnešos jau vairākkārt Rīgā ar amatpersonām ticies nekustamo īpašumu projektu attīstītājs no Apvienotajiem Arābu Emirātiem Mohameds Ali Alabbars. Gada sākumā viņš ar Rīgas mēru Vilni Ķirsi no "Jaunās Vienotības" parakstīja memorandu, kurā plānots Andrejsalas attīstībai piesaistīt Latvijas mērogiem milzīgu naudas summu – vairāk nekā 2,5 miljardus eiro. Rīgas pašvaldības paziņojumā par to tika uzskaitītas 10 valstis, kurās Alabbara uzņēmums attīsta projektus, taču izlaista Baltkrievija, kurā Alabbars jau pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ticies ar diktatoru Aleksandru Lukašenko, vēsta LTV raidījums "De facto". Vai tas Latvijai rada kādus drošības riskus, šobrīd vērtē Valsts drošības dienests.