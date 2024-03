VIDEO ⟩ Bertāns turpina spēlēt rezultatīvi, bet "Hornets" piedzīvo vēl vienu zaudējumu

Kopš pievienošanās "Hornets" vienībai no Oklahomasitijas "Thunder" pirms nepilna mēneša, Bertāna spēles laiks pieaudzis no vidēji sešām līdz 16 minūtēm, rezultativitāte no 2,9 punktiem līdz vidēji 9,6 punktiem, bet realizēto metienu precizitāte no 38,5% līdz 46%.