"Nekā personīga" ir zināms, ka GRU savervētais Frolovs cietumā nav nonācis. Viņš no Latvijas aizbēdzis. Pēc neoficiālas informācijas - uz Krieviju. Un varētu būt, ka Frolovs izsludināts meklēšanā.

Vasiļjevu atbrīvoja no apcietinājuma. Vasiļjevs to izmantoja, lai aizbēgtu no Latvijas. Šobrīd viņš dzīvo Krievijā un tiek uzskatīts par līderi pret Latviju strādājošai grupai "Baltijas antifašisti". Viņi paši un mudinājuši arī citus vākt sensitīvo informāciju par Latviju. Pagājušā gada 5. septembrī Vasiļjevam klāt neesot piesprieda 3 gadus cietumā.