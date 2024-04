No šodienas Latvijā ceļu satiksmē aizliegts braukt ar nereģistrētiem elektroskrejriteņiem

No šā gada 1.janvāra stājas spēkā grozījumi Ceļu satiksmes likumā, kas nosaka, ka elektroskrejriteņu un velorikšu reģistrācija ir obligāta, un pie to konstrukcijas jābūt pielīmētai valsts reģistrācijas uzlīmei. Esošie transportlīdzekļi bija jāreģistrē līdz 2024.gada 31.martam, bet no šodienas ar nereģistrētiem šiem transporta līdzekļiem ir aizliegts piedalīties ceļu satiksmē.