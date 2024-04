Medijs: atbrīvotie krievu noziedznieki no kara Ukrainā mājās atgriežas ar pamatīgu bagātību

Ietekmīgais izdevums "The New York Times" 6. aprīlī ziņojis, kā pēc atgriešanās no frontes Krievijā dzīvo tie karavīri, kuri kara nolūkos atbrīvoti no cietuma. Okupanti, kuri cīnījās algotņu bandas "Vagner" rindās, mājās atgriežas ar ievērojamu daudzumu naudas, vēsta ASV izdevums "Insider".