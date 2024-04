Plānots, ka pilns apgabaltiesas spriedums tiks sastādīts 23. aprīlī, un to vēl varēs pārsūdzēt Augstākajā tiesā kasācijas kārtībā.

Jau vēstīts, ka iepriekš pirmās instances tiesa vīrietim piesprieda divu gadu nosacītu cietumsodu ar divu gadu pārbaudes laiku. Tomēr piekautais jaunietis iesniedza apelācijas sūdzību, līdz ar to lieta bija jāskata apgabaltiesā.

Jau ziņots, ka 2022.gada 20.maijā no Brīvības pieminekļa līdz Uzvaras parkam Pārdaugavā notika gājiens "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma". Pēc gājiena netālu no pasākuma vietas, Eduarda Smiļģa ielā, Lazarevs brauca ar automašīnu "BMW". Viņš apturēja spēkratu un nodarīja miesas bojājumus 2003.gadā dzimušam jaunietim, kuram ap pleciem bija aplikts Ukrainas karogs.