Katru dienu Eiropā pazūd aptuveni 47 migrantu bērni

Dati, kas pieprasīti no 31 Eiropas valsts, tostarp Austrijas, Vācijas un Itālijas, liecina, ka no 2021. gada līdz 2023. gada beigām reģistrēti vismaz 51 433 bez pavadoņa pazuduši nepilngadīgi bēgļi. Faktiskais skaitlis varētu būt lielāks, jo gadījumi netiek pienācīgi dokumentēti, turklāt dažas valstis datus par šādiem bērniem vispār nevāc.

"Arvien lielāka aisberga daļa kļūst redzama, un tā ir pozitīva attīstība," saka Eiropas organizācijas "Pazudušie bērni" ģenerālsekretāre, salīdzinot neziņotos gadījumus ar leduskalna lielāko daļu zem ūdens virsmas. No 31 valsts, ar kurām sazinājās, “Lost in Europe” saņēma 20 atbildes, no kurām septiņās trūka nepieciešamo datu, un 11 neatbildēja. Tas tomēr ir uzlabojums salīdzinājumā ar 12 atbildēm kopumā 2021. gadā. Divām no valstīm, kas neatbildēja, proti, Itālijai un Slovākijai, izdevās atrast nepieciešamos datus oficiālajos ziņojumos.