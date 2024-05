Vai "Celtics" var triumfēt NBA bez Porziņģa? ASV apskatnieks atbild skaidri un tieši

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Bostonas "Celtics" latviešu spēlētājs Kristaps Porziņģis kopš aprīļa beigām atgūstas no savainojuma. Šajā periodā komandai ir izdevies uzvarēt sešās no septiņām izslēgšanas spēlēm, strauji dodoties pretī NBA finālsērijai. Tomēr Porziņģis ir vēl arvien nozīmīgs "Celtics" komandai, un to atgādinājis slavenais ESPN apskatnieks Stīvens A. Smits.