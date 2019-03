Ekspertu viedoklis: e-komercija Latvijā ir attīstības fāzē

Runājot par e-komercijas tendencēm pasaulē, “Xnet” pārstāvis Jorens Kovalovs norāda, ka daļa beidzot ir sasniegušas arī Latviju. “Ja Google un citi digitālā mārketinga līderi par dubultu un trīskāršu cilvēku plūsmu no mobilajām ierīcēm runāja jau pirms pāris gadiem, tad šobrīd var teikt, ka arī Latvijā viedierīču skaits, cena un pieejamība, šķiet, ir pietiekama, lai cilvēki iepirktos, izmantojot savus gudros telefonus. Ja pirms pāris gadiem izskanēja brīdinājumi, ka bez mobilās lapas ar iespēju iegādāties preci vai pakalpojumu drīz varētu būt sarežģīti sasniegt savus klientus, tad šis brīdis ir tagad. Par uzņēmējiem gan ir parūpējušās standartizētās pārdošanas platformas, kas piedāvā izveidot interneta veikalus ar ērtu lietošanu no dažāda izmēra ierīcēm. Bet šobrīd e-komercijas risinājuma ērta lietojamība viedierīcēs ir obligāts priekšnoteikums, nevis vēlama iespēja,” pārliecināts Jorens Kovalovs. Viņš norāda arī to, ka saturs joprojām ir karalis. “Labu saturu mīl ne tikai Google meklētājs, bet arī klients, kas nonāk saskarsmē ar e-veikalu. Šobrīd ar saturu saprotam ne tikai sociālos tīklus un stāstus, bet arī video apskatus, interesantu informāciju, kuru pētot potenciālais klients ne tikai uzzina par iespējām, bet arī pieņem lēmumu par pakalpojuma vai preces iegādāšanos. Ir labi, ja katram stāstam ir mērķis un jēga. Arī saruna ar klientu ir daļa stāsta, ko palīdz veidot un attīstīt arī čatboti. Prognozēju, ka pēc dažiem gadiem mēs pavisam noteikti tiešsaistē sarunāsimies ar programmatūru un par to pat nenojautīsim, jo mākslīgais intelekts būs iemācījies risināt sarunas līdzīgi, kā to šobrīd dara cilvēki. Un tas ir tikai viens no risinājumiem, kādā veidā e-komercijā iesaistīts mākslīgais prāts,” stāsta “Xnet” pārstāvis.