Raidījums: Divu NEPLP locekļu biedrība no VARAM un Ogres pašvaldības saņem 60 000 eiro

Cīrulis: "Pirmkārt, mums vajadzēja diezgan nopietni pastrādāt pie secinājumiem, kopsavilkuma, otrkārt, mums arī pašiem vajadzēja nospraust reālus mērķus, ko mēs, ko mēs darām tālāk. Šis publiskais paziņojums ir gan par to, ko mēs esam darījuši, gan par to, ko mēs tagad plānojam darīt, un būtībā mēs pašreiz uzrunājam daudzas pašvaldības tieši attīstīt savu iesaistīšanos remigrācijas procesos un īstenībā ir diezgan atsaucīgas, un pašreiz mums notiek mērķu un darbību saskaņošana ar vairākām pašvaldībām - gan Valmieru, gan Jēkabpili, gan Daugavpili, gan Cēsīm un pirmo pilotprojektu mēs jau esam veikuši, līdz ar to mēs saprotam, kas ir vajadzīgs, kā to pasniegt.