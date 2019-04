Lieldienās bojā gājis bērns, kurš pakļuvis zem traktora riteņiem

Viņa norādīja, ka citas raksturīgas bērnu traumas, kas brīvdienās gūtas, bērniem aktīvi baudot atpūtu un silto laiku, ir kritieni, spēlējot futbolu vai basketbolu, braucot ar kvadriciklu vai skrituļdēli, kā arī kritieni no koka un suņu kodumi.

Skujiņa informēja, ka kopumā svētku dienas no NMPD mediķu viedokļa aizvadītas mierīgi, un par to liecina arī izsaukumu skaits, kas nav bijis lielāks par citām dienām - vidēji ap 950 izsaukumiem katru dienu, no kuriem aptuveni 200 bija saistīti ar traumām vai negadījumiem.