Kaut kā iekārošana bieži vien traucē saskatīt lietu negatīvos aspektus. Arī lietoti un mazlietoti auto nav nekāds izņēmums – ja kāds auto ļoti iepatīkas, šķiet vēlies tieši to un nevienu citu, bet zīmes, kuras liecina par potenciālām nepatikšanām tiek ignorētas. Nelielas nepilnības lietota auto stāvoklī nav nekas neparasts, tomēr nopietnākas nepamanītas kaites var pārvērsties lielos izdevumos. Lai no pēdējā scenārija izvairītos, esam izveidojuši kontrolsarakstu, kas palīdzēs noteikt vai kārotais auto ir pirkšanas vērts vai arī labāk turpināt meklējumus!

Nedomā un dodies prom!

Šajā sarakstā uzskaitītas pazīmes, kuras liecina par nopietniem defektiem auto kopējā stāvoklī. Ja kaut viens no šiem attiecināms uz Tevis noskatīto auto, labāk dodies prom!

Nopietnas problēmas

Ja apskatītais auto uzrāda vienu līdz četras no šī saraksta problēmām, vari droši kaulēties par cenu, jo visticamāk automašīnai vajadzēs veikt remontdarbus un ieguldīt rezerves daļās. Lietoti vai mazlietoti auto ar piecām un vairāk problēmām no šī saraksta uzskatāmi par riskantu pirkumu, no kura labāk izvairīties!