''Riga'' aizvadīs izšķirošo cīņu par UEFA Eiropas līgas grupu turnīru

Tikmēr "Kobenhavn" Čempionu līgu sāka no kvalifikācijas otrās kārtas, kurā uzvarēja Velsas čempioni "The New Saints", bet trešajā kārtā tika ciesta neveiksme pret Serbijas klubu Belgradas "Crvena Zvezda". Kopenhāgenas klubs no Čempionu līgas izkrita tikai atbildes mača pēcspēles sitienu sērijā.