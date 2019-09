“Tajā brīdī, kad izlemjat paklāju iegādāties, iesakām izvērtēt, tieši kurai mājokļa telpai tas noderētu, un tad konsultēties ar speciālistu – kādu no veikala konsultantiem vai interjera dizaineru – par piemērotākā izmēra un materiāla paklāju. Ja nojaušams, ka paklāja kopšana var aizņemt daudz laika, ieteicams izvēlēties mazāka izmēra sintētiskās šķiedras paklājus – to kopšana prasīs mazāk laika un pūļu nekā dabīgā materiāla paklāji,” paskaidro “K Senukai” mājas tekstila kategorijas vadītāja Līva Briede.

Patērētāju paradumi liecina, ka aizvien vairāk pieaug vēlme iegādāties dabīgā materiāla paklājus, kas lielākoties tiek gatavoti no lina, kokvilnas, vilnas vai kokosriekstu šķiedrām. Līva Briede stāsta: “Pasaulē strauji attīstoties veselīga un ekoloģiska dzīvesveida kustībai, šobrīd arī Latvijā ir liels pieprasījums pēc dabīga materiāla paklājiem. Tomēr arī sintētiskās šķiedras paklāji ir iecienīti to draudzīgās cenas un praktiskuma dēļ. Iegādājoties sintētiska materiāla paklāju, tiek pasargāti dzīvnieki, saudzēta vide un šādi paklāji ir laba izvēle tiem cilvēkiem, kuriem ir alerģijas un mājās parasti nav paklāja.”

Arvien vairāk cilvēku izvēlas iegādāties neitrālu toņu paklājus – bēšus, pelēkus, smilšu krāsas, pasteļtoņu. Kas to iespaido? “Paklājs kļuvis par interjera fona elementu, nevis akcentu. Tikai 20% no visiem paklājiem, kurus cilvēki iegādājas mūsu veikalos, ir spilgti, raibi vai, piemēram, ar austrumu motīviem. Novērojam, ka modē ir skandināvu mierīgais un askētiskais stils, kas izpaužas arī paklāju krāsu toņos. Vairākums paklājus izvēlas praktisku principu vadīti – bez garām bārkstīm un neitrālā tonī, lai to kopšana neprasītu daudz pūļu,” secina Līva Briede.

Domājot par paklāju mājās, tas var kalpot kā dizaina elements, tajā pašā laikā plašā klāstā ir pieejami arī klasiski un izturīgi paklāji, kas arī ir ļoti populāri. “Paklāji no modes neiziet nekad – tie piešķir interjeram eleganci, mājīgumu un to izmantošanas tradīcijas māju sajūtas radīšanai ir ļoti senas, “ saka Līva Briede. Paklājus var atrast teju katrā mājā. To modeļi, izmēri un izmantošanas nolūki ir ļoti nozīmīgi kritēriji, veicot paklāja izvēli. Viss ir atkarīgs no katras ģimenes paradumiem un interjera risinājumiem. Galu galā, ir redzētas lieliskas paklāju simulācijas no grīdas flīzēm, vai, piemēram, ir paklājs ar 3D dizaina efektu, kas mazāku telpu padarīs plašāku. Ir paklāji, kas kā mākslas darbs var būt viens no mājas centrālajiem objektiem. Tas vēlreiz pierāda, ka paklāji var atrast savu vietu arī ļoti modernā mājā.